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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль не поможет «Реалу» в матче с «Вильярреалом»

05 Января 2023 • 13:59 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
07.01 18:15

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль пропустит следующий тур чемпионата Испании, в котором «королевскому клубу» предстоит встретиться с «Вильярреалом» на выезде. По информации от журналиста Мигеля Анхеля Диаса, правый защитник «сливочных» получил небольшую травму.

У Карвахаля перегружена камбаловидная мышца, поэтому участие в матче с «Вильярреалом» может усугубить состояние футболиста.

В нынешнем сезоне Карвахаль отметился одной голевой передачей в чемпионате Испании. Воспитанник «Реала» выступает в основном составе «королевского клуба» с сезона-2013/14, когда вернулся из леверкузенского «Байера».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Даниэль Карвахаль
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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