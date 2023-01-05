Карвахаль не поможет «Реалу» в матче с «Вильярреалом»

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль пропустит следующий тур чемпионата Испании, в котором «королевскому клубу» предстоит встретиться с «Вильярреалом» на выезде. По информации от журналиста Мигеля Анхеля Диаса, правый защитник «сливочных» получил небольшую травму.

У Карвахаля перегружена камбаловидная мышца, поэтому участие в матче с «Вильярреалом» может усугубить состояние футболиста.

В нынешнем сезоне Карвахаль отметился одной голевой передачей в чемпионате Испании. Воспитанник «Реала» выступает в основном составе «королевского клуба» с сезона-2013/14, когда вернулся из леверкузенского «Байера».