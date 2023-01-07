Алаба и Рюдигер выйдут в старте на матч с «Вильярреалом»

Стала известна пара центральных защитников мадридского «Реала» на матч очередного тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». По информации от издания Marca, в основе «королевского клуба» выйдет связка в лице Давида Алабы и Антонио Рюдигера.

Напомним, Эдер Милитао по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем, поэтому у главного тренера «Реала» Карло Анчелотти нет особого выбора насчёт пары центральных защитников.

Алаба проводит уже свой второй сезон за «Реал», тогда как Рюдигер присоединился к команде летом. Оба футболиста подписали контракт с «королевским клубом» на правах свободных агентов.