Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Зеедорф: «Ещё в «Депортиво» заметил, насколько хорош Федерико Вальверде»

01 Января 2023 • 22:51 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
1 3.25 X 3.90 2 2.05
07.01 18:15

Известный экс-игрок и тренер Кларенс Зеедорф рассказал, как познакомился с полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде.

В 2017 году уругваец был отдан в аренду «Депортиво», который по ходу сезона 2017/18 возглавил Зеедорф. Нидерландец не спас команду от вылета из Ла Лиги, но был впечатлён игрой Вальверде.

«Увидев его на своей первой тренировке, я сразу поинтересовался, что это за футболист. На тот момент он был ещё не так хорош, как сейчас, но его класс уже бросался в глаза. Я сказал ему: «И чем ты хуже Крооса?» – цитирует Diario AS Зеедорфа.

В составе «Депортиво» Федерико Вальверде провёл 25 матчей, после чего вернулся в «Реал», где вскоре стал важным игроком.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Депортиво Кларенс Зеедорф Федерико Вальверде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Января
22:51 · Испания. Ла Лига
Зеедорф: «Ещё в «Депортиво» заметил, насколько хорош Федерико Вальверде»
22:40 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти хочет видеть в «Реале» защитника «Ливерпуля»
21:09 · Англия. Премьер-лига
Отец Беллингема хочет видеть игрока в «Ливерпуле», а не в «Реале»
20:46 · Испания. Ла Лига
Модрич может стать одноклубником Роналду, но только через полтора года 2
19:53 · Англия. Премьер-лига
Кроос отказал нескольким английским клубам
19:45 · Испания. Ла Лига
Левандовски – лидер топ-лиг по упущенным явным голевым шансам в 2022 году, Бензема – второй
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола хочет подписать в «Манчестер Сити» форварда «Барселоны»
16:33 · Испания. Ла Лига
​Хави не предоставил «Барселоне» выходной из-за ничьей в дерби
15:29 · Англия. Премьер-лига
​Анчелотти вспомнил о работе в «Наполи» и «Эвертоне»
15:17 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «2022 год был особенным в моей жизни»
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Барселоны»
12:57 · Испания. Ла Лига
Мбаппе, Месси или Бензема: в Испании назвали лучшего игрока 2022 года 1
12:32 · Испания. Ла Лига
Тебас отреагировал на расизм в адрес Винисиуса 1
12:04 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Максимовича в «Спартак» под угрозой срыва
11:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа
Все новости
Рекомендуем