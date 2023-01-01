Зеедорф: «Ещё в «Депортиво» заметил, насколько хорош Федерико Вальверде»

Известный экс-игрок и тренер Кларенс Зеедорф рассказал, как познакомился с полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде.

В 2017 году уругваец был отдан в аренду «Депортиво», который по ходу сезона 2017/18 возглавил Зеедорф. Нидерландец не спас команду от вылета из Ла Лиги, но был впечатлён игрой Вальверде.

«Увидев его на своей первой тренировке, я сразу поинтересовался, что это за футболист. На тот момент он был ещё не так хорош, как сейчас, но его класс уже бросался в глаза. Я сказал ему: «И чем ты хуже Крооса?» – цитирует Diario AS Зеедорфа.

В составе «Депортиво» Федерико Вальверде провёл 25 матчей, после чего вернулся в «Реал», где вскоре стал важным игроком.