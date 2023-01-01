Анчелотти хочет видеть в «Реале» защитника «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате заинтересовал мадридский «Реал».

Кандидатуру 23-летнего игрока высоко оценивает главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, которого впечатлила игра центрбека на чемпионате мира в составе сборной Франции, информирует MediaFoot. Следующим летом «Реал» может попробовать приобрести футболиста, связанного с «Ливерпулем» контрактом до 2026 года.

Ибраима Конате принял участие в пяти матчах сборной Франции на катарском мундиале, где «трёхцветные» добрались до финала. Трансферная стоимость защитника оценивается экспертами портала Transfermarkt в 35 млн евро.