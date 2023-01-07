Собослаи: «В детстве я болел за «Реал»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Доминик Собослаи рассказал, какой клуб поддерживал в детстве. Футболисту сборной Венгрии импонировал мадридский «Реал», с которым «красные быки» дважды встречались в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«В детстве я болел за мадридский «Реал», а моим кумиром был Криштиану Роналду», – признался футболист в интервью ABC.

На счету 22-летнего Собослаи один гол и семь результативных передач в чемпионате Германии. Футболист проводит уже свой второй сезон в футболке «красных быков».

Ранее Собослаи выступал в Австрии в составе «Ред Булл Зальцбурга», где и сделал себе имя.