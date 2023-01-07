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Чемпионат Германии. Бундеслига

Собослаи: «В детстве я болел за «Реал»

07 Января 2023 • 14:35 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
Через 2 ч. 35 мин.

Полузащитник «РБ Лейпцига» Доминик Собослаи рассказал, какой клуб поддерживал в детстве. Футболисту сборной Венгрии импонировал мадридский «Реал», с которым «красные быки» дважды встречались в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«В детстве я болел за мадридский «Реал», а моим кумиром был Криштиану Роналду», – признался футболист в интервью ABC.

На счету 22-летнего Собослаи один гол и семь результативных передач в чемпионате Германии. Футболист проводит уже свой второй сезон в футболке «красных быков».

Ранее Собослаи выступал в Австрии в составе «Ред Булл Зальцбурга», где и сделал себе имя.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид РБ Лейпциг Доминик Собослаи
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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