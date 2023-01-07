Пау Торрес: «Реал» никогда ко мне не обращался»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес признался, что у него никогда не было возможности перейти в мадридский «Реал». Напомним, испанца ранее не раз связывали с трансфером в «королевский клуб».

«Реал» Мадрид был во мне заинтересован? Я никогда не получал звонков от представителей клуба. Это были обычные слухи. В матчах против «Реала» всегда хочется показать себя с самой лучшей стороны и отдать все силы», – заявил Торрес в интервью Diario AS.

Сегодня мадридский «Реал» отправится на выезд к «Вильярреалу» в рамках чемпионата Испании. Игра стартует в 18:15 по московскому времени.