Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин: «Хочу остаться в «Реале»

04 Января 2023 • 12:44 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
1 3.40 X 3.85 2 2.00
07.01 18:15

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не намерен покидать «королевский клуб». Украинец выполняет роль сменщика Тибо Куртуа в нынешнем сезоне. На его счету 4 игры в основе в этом розыгрыше Ла Лиги, где голкипер дважды сохранил свои ворота сухими.

«Я тяжело работал, страдал и ждал целых три года, извлекая уроки из тех матчей, в которых принимал участие. Я до сих пор стараюсь достичь чего-то особенного, а не уйти. Я хочу остаться в «Реале», – цитирует Лунина Relevo.

Напомним, на Украине Лунин выступал в составе таких команд, как «Днепр» и «Заря». Контракт 23-летнего голкипера с мадридским «Реалом» истекает в конце следующего сезона.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Января
12:44 · Испания. Ла Лига
Лунин: «Хочу остаться в «Реале»
10:10 · Испания. Ла Лига
Роналдо отреагировал на проявление расизма в адрес Винисиуса
08:40 · Испания. Ла Лига
Пике может возобновить карьеру - известен потенциальный клуб
08:04 · Испания. Кубок
Анчелотти оценил победу «Реала» в Кубке Испании 1
06:10 · Испания. Кубок
«Реал» сыграл сухой матч в Кубке Короля впервые за три года
00:59 · Испания. Кубок
«Хетафе», «Райо Вальекано» и «Эльче» выбыли из Кубка Испании
00:55 · Испания. Кубок
«Реал» забил в ворота «Касереньо» только один мяч
00:44 · Испания. Ла Лига
Минувший год оказался самым малорезультативным в Ла Лиге в 21-м веке, за исключением 2020
03 Января
23:41 · Испания. Кубок
«Эспаньол» прошёл «Сельту» в овертайме
23:00 · Испания. Кубок
«Касереньо» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 4
22:53 · Испания. Кубок
«Валенсия» и «Вильярреал» разгромили кубковых соперников
17:41 · Испания. Ла Лига
​Арбитр Матеу Лаос попросил Ансу Фати заткнуться во время матча «Барселоны» 1
17:16 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Думаем, что Левандовски сыграет с «Атлетико»
16:19 · Испания. Ла Лига
​Хави высказался о будущем Депая
16:13 · Испания. Ла Лига
​Хави высказался об отсутствии у команды выходного 1 января
Все новости
Рекомендуем