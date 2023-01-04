Лунин: «Хочу остаться в «Реале»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не намерен покидать «королевский клуб». Украинец выполняет роль сменщика Тибо Куртуа в нынешнем сезоне. На его счету 4 игры в основе в этом розыгрыше Ла Лиги, где голкипер дважды сохранил свои ворота сухими.

«Я тяжело работал, страдал и ждал целых три года, извлекая уроки из тех матчей, в которых принимал участие. Я до сих пор стараюсь достичь чего-то особенного, а не уйти. Я хочу остаться в «Реале», – цитирует Лунина Relevo.

Напомним, на Украине Лунин выступал в составе таких команд, как «Днепр» и «Заря». Контракт 23-летнего голкипера с мадридским «Реалом» истекает в конце следующего сезона.