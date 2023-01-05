Трансфер Беллингема в «Реал» не зависит от будущего Крооса

«Реал» намерен купить у дортмундской «Боруссии» полузащитника Джуда Беллингема даже в том случае, если в команде останется Тони Кроос, который в конце сезона может уйти свободным агентом или вовсе завершить карьеру.

Если верить журналисту Аранке Родригесу, трансфер Беллингема в «Реал» совсем не зависит от будущего Крооса, который пока не решил, продлевать ли ему свой контракт. Джуд и Тони вполне могут находиться в клубе вместе в следующем сезоне.

Напомним, 19-летний Беллингем может обойтись «Реалу» в сумму свыше 100 миллионов евро. Но «королевскому клубу» сперва нужно выиграть конкуренцию у «Ливерпуля» и других клубов из Английской премьер-лиги.