Английский гранд «Манчестер Сити» внимательно следит за ситуацией вокруг Ферлана Менди и мадридского «Реала». Как пишет Sport.es, «горожанам» не помешает новый левый защитник и Менди выглядит неплохой кандидатурой.

Дело в том, что Менди, по информации в прессе, отказывается от нового контракта со «сливочными», а текущее его соглашение с испанцами действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что 27-летним Менди, который уже три года является игроком «Реала», заинтересовался другой клуб из первой четвёрки АПЛ – это «Ньюкасл».

В текущем сезоне за свой клуб Менди сыграл в 18 матчах, в которых один раз отметился ассистом.