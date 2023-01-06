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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» заинтересовался Ферланом Менди слухи

06 Января 2023 • 21:31 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
Через 18 ч. 59 мин.

Английский гранд «Манчестер Сити» внимательно следит за ситуацией вокруг Ферлана Менди и мадридского «Реала». Как пишет Sport.es, «горожанам» не помешает новый левый защитник и Менди выглядит неплохой кандидатурой.

Дело в том, что Менди, по информации в прессе, отказывается от нового контракта со «сливочными», а текущее его соглашение с испанцами действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что 27-летним Менди, который уже три года является игроком «Реала», заинтересовался другой клуб из первой четвёрки АПЛ – это «Ньюкасл».

В текущем сезоне за свой клуб Менди сыграл в 18 матчах, в которых один раз отметился ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Ферлан Менди
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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