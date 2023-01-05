Игрок «Касереньо» Мересиано: «Азар играл так, словно ему было плевать на этот матч»

Футболист «Касереньо» Кармело Мересиано поделился впечатлениями от игры Эдена Азара в матче Кубка Испании. Напомним, «Реал» выиграл «Касереньо» с минимальным счётом 1:0 и вышел в следующий раунд турнира.

«Сложилось такое впечатление, что Азар играл так, словно ему было плевать на этот матч. Он не хотел получать мяч и практически не бегал. Эден старался оставаться незамеченным», – цитирует Мересиано издание Diario AS.

Ранее ходили слухи, что Азар покинет «Реал» в конце сезона, хотя главный тренер Карло Анчелотти заявил, что намерен больше использовать Эдена во второй половине нынешней кампании.