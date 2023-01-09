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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти стал лучшим тренером года по версии IFFHS

09 Января 2023 • 15:39 Комментировать (2)
Вильярреал
2:1
Реал Мадрид
окончен

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти признан лучшим тренером 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

На счету итальянского специалиста, выигравшего в прошлом году четыре трофея (Лига чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании) 245 баллов. В тройку также вошли наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, на счету которого 45 очков, а также главный тренер марокканской сборной Валид Реграги с 40 баллами, дошедший до полуфинала ЧМ-2022 и выигравший африканскую Лигу чемпионов с клубом «Видад Касабланка».

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Карло Анчелотти
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Комментарии (2)
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Alex1972
09 Января 2023 в 16:06
Прекрасное фото..
One Live
09 Января 2023 в 15:47
Папа Карло заслужил! Но Бензема пузырь стоит поставить)
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