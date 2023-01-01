Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич может стать одноклубником Роналду, но только через полтора года

01 Января 2023 • 20:46 Комментировать (2)
Вильярреал
...
Реал Мадрид
1 3.25 X 3.90 2 2.05
07.01 18:15

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не намерен переезжать в Саудовскую Аравию в ближайшее время.

«Аль-Наср», уже подписавший Криштиану Роналду, намерен заполучить ещё нескольких звёздных игроков, среди которых значится и 37-летний хорват. Тем не менее, как информирует Marca, Модрич планирует продлить контракт с «Реалом» до конца следующего сезона, поэтому в ближайшее время не будет рассматривать предложения от других клубов. Переход хавбека в «Аль-Наср» до лета 2024 года крайне маловероятен.

На Луку Модрича также претендует «Интер Майами», но клуб МЛС уже получил отказ от футболиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Лука Модрич Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wild cat
01 Января 2023 в 21:39
тюю... дык ф двацать читвёртым годи усе звёзды ужэ будут играть ф арапских клубах..)) патаму как ф ифропи фуцбол закончица..))
ингерман
01 Января 2023 в 21:15
ай никаму неынтэрыстенговая инфа.. )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Января
21:09 · Англия. Премьер-лига
Отец Беллингема хочет видеть игрока в «Ливерпуле», а не в «Реале»
20:46 · Испания. Ла Лига
Модрич может стать одноклубником Роналду, но только через полтора года 2
19:53 · Англия. Премьер-лига
Кроос отказал нескольким английским клубам
19:45 · Испания. Ла Лига
Левандовски – лидер топ-лиг по упущенным явным голевым шансам в 2022 году, Бензема – второй
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола хочет подписать в «Манчестер Сити» форварда «Барселоны»
16:33 · Испания. Ла Лига
​Хави не предоставил «Барселоне» выходной из-за ничьей в дерби
15:29 · Англия. Премьер-лига
​Анчелотти вспомнил о работе в «Наполи» и «Эвертоне»
15:17 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «2022 год был особенным в моей жизни»
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Барселоны»
12:57 · Испания. Ла Лига
Мбаппе, Месси или Бензема: в Испании назвали лучшего игрока 2022 года
12:32 · Испания. Ла Лига
Тебас отреагировал на расизм в адрес Винисиуса 1
12:04 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Максимовича в «Спартак» под угрозой срыва
11:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа
10:55 · Испания. Ла Лига
Экс-звезду «Барселоны» обвинили в сексуальных домогательствах 2
31 Декабря
20:15 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» дожал «Валенсию» на 89-й минуте
Все новости
Рекомендуем