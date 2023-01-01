Модрич может стать одноклубником Роналду, но только через полтора года

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не намерен переезжать в Саудовскую Аравию в ближайшее время.

«Аль-Наср», уже подписавший Криштиану Роналду, намерен заполучить ещё нескольких звёздных игроков, среди которых значится и 37-летний хорват. Тем не менее, как информирует Marca, Модрич планирует продлить контракт с «Реалом» до конца следующего сезона, поэтому в ближайшее время не будет рассматривать предложения от других клубов. Переход хавбека в «Аль-Наср» до лета 2024 года крайне маловероятен.

На Луку Модрича также претендует «Интер Майами», но клуб МЛС уже получил отказ от футболиста.