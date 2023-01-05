В «Ливерпуле» уже начинают мириться с тем, что Беллингем перейдёт в «Реал»

Руководство «Ливерпуля» уже понимает, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, скорее всего, продолжит карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает испанское издание Marca.

По сведениям источника, в «Ливерпуле» уже начинают мириться с неизбежностью перехода Беллингема в «королевский клуб». В последнее время «Реал» заметно продвинулся в переговорах по трансферу 19-летнего таланта.

Джуд следующим летом обойдётся потенциальным покупателям в сумму свыше 100 миллионов евро. Этот игрок является главной трансферной целью как для «Ливерпуля», так и для мадридского «Реала».