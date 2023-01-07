Анчелотти: «Вильярреал» заслуженно обыграл «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении своей команды от «Вильярреала» (1:2) в матче Ла Лиги.

Все взятия ворот в поединке состоялись после перерыва: в составе «жёлтой субмарины» отличились Йереми Пино и Херард Морено, а единственный гол «сливочных» на свой счёт записал Карим Бензема.

«Вильярреал» одержал заслуженную победу – соперник действительно был лучше нас, – заявил на послематчевой пресс-конференции Анчелотти. – Матч был близок к равному, но мы плохо защищались, оставляли пространство, и «Вильярреал» сумел воспользоваться нашими оплошностями», – отметил итальянский специалист.