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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Вильярреал» заслуженно обыграл «Реал»

07 Января 2023 • 21:06 Комментировать
Вильярреал
2:1
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении своей команды от «Вильярреала» (1:2) в матче Ла Лиги.

Все взятия ворот в поединке состоялись после перерыва: в составе «жёлтой субмарины» отличились Йереми Пино и Херард Морено, а единственный гол «сливочных» на свой счёт записал Карим Бензема.

«Вильярреал» одержал заслуженную победу – соперник действительно был лучше нас, – заявил на послематчевой пресс-конференции Анчелотти. – Матч был близок к равному, но мы плохо защищались, оставляли пространство, и «Вильярреал» сумел воспользоваться нашими оплошностями», – отметил итальянский специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Вильярреал
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