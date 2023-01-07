Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Сетьен: «Никто не мог предвидеть, что «Вильярреал» останется без тренера»

07 Января 2023 • 09:02 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
Через 8 ч. 3 мин.

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен поделился эмоциями, которые он испытывал в конце октября – начале ноября прошлого года.

«Начало получилось немного туманным, у нас не было много времени, чтобы что-то сделать. Мы начали с места в карьер. Это правда, что перестановки в тренерском штабе были большим «шоком», но мы исправили ситуацию. Я приехал, будучи не в самом лучшем положении, ведь это было неожиданно, никто не мог предвидеть, что «Вильярреал» останется без тренера, ведь дела у команды шли хорошо. Обычно так происходит, когда дела идут плохо», - цитирует Сетьена Cadena SER.

Сегодня в 18:15 «Вильярреал» примет мадридский «Реал» в рамках чемпионата Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Кике Сетьен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.01.23 в 18:15
Вильярреал Вильярреал
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.10 3.65 2.26
Видео
07.01.23 в 20:30
Мальорка Мальорка
Вальядолид Вальядолид
2.12 3.20 3.95
Видео
07.01.23 в 23:00
Эспаньол Эспаньол
Жирона Жирона
2.08 3.40 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Января
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» поборется с «Реалом» и «Барселоной» за Молейро
09:41 · Испания. Ла Лига
Сетьен рассказал забавную историю, связанную с Пеле
09:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сетьен: «Энрике проделал отличную работу»
09:02 · Испания. Ла Лига
Сетьен: «Никто не мог предвидеть, что «Вильярреал» останется без тренера»
08:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в «Барселоне»
08:42 · Испания. Ла Лига
Сетьен: «Был бы счастлив, если бы мы вышли в Европу или в финал Кубка»
08:37 · Германия. Бундеслига
«Барселона» ведёт переговоры по трансферу футболиста «Баварии»
08:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сетьен – о ЧМ-2022: «Был рад за Месси»
01:07 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» быстро пропустила и проиграла аутсайдеру
06 Января
22:31 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» объявил о переходе Рульи официально
22:24 · Испания. Ла Лига
«Сельта» обыграла «Эльче» благодаря быстрому голу
21:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» заинтересовался Ферланом Менди слухи
21:07 · Испания. Ла Лига
Руди Гарсия хочет видеть Эдена Азара в «Аль-Насре» 1
19:47 · Испания. Ла Лига
​«Вильярреал» - «Реал»: прогноз на матч чемпионата Испании – 7 января 2023
16:57 · Испания. Ла Лига
​Кроос наверняка продлит контракт с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем