Сетьен: «Никто не мог предвидеть, что «Вильярреал» останется без тренера»

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен поделился эмоциями, которые он испытывал в конце октября – начале ноября прошлого года.

«Начало получилось немного туманным, у нас не было много времени, чтобы что-то сделать. Мы начали с места в карьер. Это правда, что перестановки в тренерском штабе были большим «шоком», но мы исправили ситуацию. Я приехал, будучи не в самом лучшем положении, ведь это было неожиданно, никто не мог предвидеть, что «Вильярреал» останется без тренера, ведь дела у команды шли хорошо. Обычно так происходит, когда дела идут плохо», - цитирует Сетьена Cadena SER.

Сегодня в 18:15 «Вильярреал» примет мадридский «Реал» в рамках чемпионата Испании.