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Чемпионат Испании. Ла Лига

Руди Гарсия хочет видеть Эдена Азара в «Аль-Насре»

06 Января 2023 • 21:07 Комментировать (1)
Вильярреал
...
Реал Мадрид
Через 20 ч. 37 мин.

Наставник саудовского клуба «Аль-Наср» Руди Гарсия хочет видеть в своей команде ещё одного звёздного игрока. На этот раз речь идёт не о Криштиану Роналду, который несколько дней назад официально переехал в Саудовскую Аравию, а об Эдене Азаре. Бельгиец в последние годы в мадридском «Реале» скорее прохлаждался, чем играл и приносил результат.

Как пишет Footmercato, Гарсия уже разговаривал с Азаром по поводу возможного перехода. Отметим, что Гарсия и Азар отлично знакомы – именно при нём Азар стал звездой «Лилля» и позже перебрался в лондонский «Челси», где провёл лучшие годы в карьере.

В текущем сезоне Азар сыграл за «сливочных» в семи матчах во всех турнирах, в которых один раз забил и один раз ассистировал.

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Евро-Футбол.Ру,
Эден Азар Аль-Наср Руди Гарсия
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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ARTUR
06 Января 2023 в 21:26
Я его уже очень люблю этого Гарсию )) пусть берет ))даже даром )) эх Бейла он не зацепил конец бы был этому альнасралу через месяц ))
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