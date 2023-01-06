Руди Гарсия хочет видеть Эдена Азара в «Аль-Насре»

Наставник саудовского клуба «Аль-Наср» Руди Гарсия хочет видеть в своей команде ещё одного звёздного игрока. На этот раз речь идёт не о Криштиану Роналду, который несколько дней назад официально переехал в Саудовскую Аравию, а об Эдене Азаре. Бельгиец в последние годы в мадридском «Реале» скорее прохлаждался, чем играл и приносил результат.

Как пишет Footmercato, Гарсия уже разговаривал с Азаром по поводу возможного перехода. Отметим, что Гарсия и Азар отлично знакомы – именно при нём Азар стал звездой «Лилля» и позже перебрался в лондонский «Челси», где провёл лучшие годы в карьере.

В текущем сезоне Азар сыграл за «сливочных» в семи матчах во всех турнирах, в которых один раз забил и один раз ассистировал.