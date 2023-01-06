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«Аякс» объявил о переходе Рульи официально

06 Января 2023 • 22:31 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
Через 18 ч. 59 мин.

Амстердамский «Аякс» официально объявил о переходе аргентинского голкипера Херонимо Рульи. Ранее он защищал цвета испанского «Вильярреала».

30-летний аргентинец подписал контракт на три с половиной года – до лета 2026 года. Сумма сделки, как пишут некоторые СМИ Испании – 8 млн евро, плюс ещё два миллиона испанцы могут получить в качестве бонусов.

Статистика Рульи в текущем сезоне следующая: 14 матчей за свой клуб, 10 пропущенных голов и семь «сухарей». За «Вильярреал» аргентинец выступал последние три года, в составе испанской команды выиграл Лигу Европы УЕФА в 2021 году.

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Аякс Вильярреал Херонимо Рульи трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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