​«Реал» озвучил состав на матч с «Вильярреалом»

В субботу вечером «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Вильярреала». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Милитао, Алаба, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.

Матч между «Вильярреалом» и «Реалом» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Реал» на текущий момент делит лидерство в чемпионате Испании с «Барселоной» - у команд по 38 очков в активе.