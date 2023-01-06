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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сетьен: «Очень жаль наблюдать за старением таких игроков, как Модрич»

06 Января 2023 • 12:35 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
07.01 18:15

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен поделился своими впечатлениями от игры хавбека мадридского «Реала» Луки Модрича. Напомним, недавно 37-летний хавбек завоевал бронзовые медали чемпионата мира со сборной Хорватии.

«Очень жаль наблюдать за старением таких игроков, как Модрич. Лука принадлежит к той группе футболистов, выступлениями которых ты действительно наслаждаешься», – заявил Сетьен на пресс-конференции.

Завтра «Вильярреал» примет у себя дома «Реал» в рамках чемпионата Испании. Модрич может выйти в стартовом составе «королевского клуба», несмотря на недавнее возвращение с чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Лука Модрич Кике Сетьен
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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