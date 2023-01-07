«Реал» во второй раз подряд начал год с поражения в Ла Лиге – это произошло впервые за 74 года

Мадридский «Реал» вновь открыл календарный год поражением в матче чемпионата Испании.

Коллектив Карло Анчелотти уступил «Вильярреалу» в гостевой встрече (1:2). В первом матче прошлого года «сливочные» также потерпели неудачу, проиграв «Хетафе». Как информирует Opta, в первые с 1948 и 1949 годов «Реал» начал год с поражений в двух сезонах кряду – тогда «королевский клуб» уступил «Алькояно» и «Барселоне» соответственно.

Несмотря на сегодняшнюю неудачу, мадридцы сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице, однако «Барселона» вернётся на вершину, если наберёт хотя бы одно очко в предстоящем поединке с «Атлетико».