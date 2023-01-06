«Реал» не намерен платить за Беллингема больше 110 миллионов евро

Мадридский «Реал» определил для себя максимальную сумму, которую клуб готов потратить на трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от Marca, «королевский клуб» не намерен платить за игрока более 110 миллионов евро.

Учитывая стремление англичанина перебраться в Мадрид, а также хорошие отношения между «Реалом» и «Боруссией», этих денег должно хватить на осуществление трансфера.

Напомним, Беллингем также интересен многим топ-клубам из Английской премьер-лиги. 19-летний футболист в конце сезона наверняка покинет дортмундскую «Боруссию», о чём не раз намекал ранее.