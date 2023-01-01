Отец Беллингема хочет видеть игрока в «Ливерпуле», а не в «Реале»

Отец полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема надеется, что игрок выберет «Ливерпуль».

Как стало известно в последние дни, мадридский «Реал» стал фаворитом в борьбе за 19-летнего хавбека, и сам футболист сборной Англии склоняется именно к переезду в столицу Испании. На восходящую суперзвезду также претендуют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», и, согласно информации Football Insider, отец футболиста надеется, что Джуд откажет «Реалу» и решит перейти в команду Юргена Клоппа.

Стоимость потенциального трансфера оценивается более чем в 100 млн евро. Контракт Джуда Беллингема с «Боруссией» действует до 2025 года.