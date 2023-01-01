Кроос отказал нескольким английским клубам

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос мог оказаться в Английской премьер-лиге, но отверг предложения.

32-летний футболист всерьёз раздумывает над завершением карьеры, и его последним клубом наверняка станет «Реал». Экс-игрок сборной Германии неоднократно подчёркивал, что не заинтересован в переходе куда-либо, и представителям Премьер-лиги не удалось его переубедить: по сведениям Goal, за последние трансферные окна сразу несколько английских топ-клубов пытались приобрести Крооса, однако ветеран «сливочных» не проявлял никакого интереса к переезду.

Действующий контракт хавбека с «Реалом» рассчитан до конца текущего сезона.