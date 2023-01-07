Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо всё ещё может вернуться на родину в январе.

30-летний игрок проводит не самый удачный сезон, что спровоцировало множество слухов о его возвращении в Бразилию. Ранее уже сообщалось об интересе к Коутиньо со стороны «Коринтианса», однако сам игрок опроверг слухи. Согласно сведениям Daily Mail, «Коринтианс» всё же не оставляет надежд на подписание экс-звезды «Ливерпуля» и сборной Бразилии. Переход может состояться до закрытия зимнего трансферного окна.

Филиппе Коутиньо принял участие в 15 матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.