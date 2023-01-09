Переход Морено в «Астон Виллу» находится на завершающей стадии

Защитник «Бетиса» Алекс Морено стал ещё на шаг ближе к переходу в «Астон Виллу». Футболист не попал в заявку своей команды на ближайший матч чемпионата Испании против каталонской «Барселоны».

Журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях утверждает, что сделка находится на завершающей стадии. 29 летний защитник оценивается немецким порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро.

Трансфер Морено – личная инициатива главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, который остался под впечатлением от выступлений игрока, когда возглавлял в Испании «Вильярреал». Напомним, летом Алекс отказался перейти в «Ноттингем Форест».