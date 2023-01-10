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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» считает «неприкасаемыми» только двух игроков атаки

10 Января 2023 • 22:13 Комментировать (1)
Бетис
...
Барселона
12.01 22:00

«Барселона» может рассмотреть трансферные предложения по дорогостоящим атакующим футболистам.

С целью решения финансовых трудностей клуб готов обсудить продажу Феррана Торреса, Ансу Фати и Рафиньи Диаса, если получит по ним привлекательные трансферные предложения. Как сообщает журналист Хосе Альварес Хайа, среди всех игроков атаки только Роберт Левандовски и Усман Дембеле на данный момент имеют статус «неприкасаемых» на рынке.

Роберт Левандовски пополнил ряды «сине-гранатовых» прошлым летом, перейдя из мюнхенской «Баварии», а Усман Дембеле тогда же подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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ARTUR
10 Января 2023 в 22:34
Жаль...с Ансу что то пошло не так , ждал нового таланта не только в рядах Барсы но и Испании ..ни Дембеле ни тем более Левандовски это далеко не Барса , это лишь пассажиры . Хави доя меня не оправдывает своей работы в клубе ,хотя возможно на него давят ,дать результат , а не развитие своих игроков .
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