«Барселона» считает «неприкасаемыми» только двух игроков атаки

«Барселона» может рассмотреть трансферные предложения по дорогостоящим атакующим футболистам.

С целью решения финансовых трудностей клуб готов обсудить продажу Феррана Торреса, Ансу Фати и Рафиньи Диаса, если получит по ним привлекательные трансферные предложения. Как сообщает журналист Хосе Альварес Хайа, среди всех игроков атаки только Роберт Левандовски и Усман Дембеле на данный момент имеют статус «неприкасаемых» на рынке.

Роберт Левандовски пополнил ряды «сине-гранатовых» прошлым летом, перейдя из мюнхенской «Баварии», а Усман Дембеле тогда же подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.