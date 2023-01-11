Депай не является приоритетным вариантом для «Атлетико» на позицию форварда

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не является приоритетным вариантом для мадридского «Атлетико» на усиление позиции форварда. По информации от издания Goal, кандидатура нидерландца действительно обсуждается в руководстве «матрасников», но помимо него у клуба есть и другие варианты, о которых пока неизвестно.

Напомним, что в первые дни зимнего трансферного окна «Атлетико» лишился двух нападающих – Матеуса Кунью, который за 50 миллионов евро перебрался в «Вулверхэмптон», а также Жоау Фелиша, который скоро завершит свой переход в «Челси» на правах аренды до конца сезона.

Отметим, что контракт Депая с «Барселоной» заканчивается в конце сезона.