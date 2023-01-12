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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Если в этом сезоне титулов не будет, вы меня прибьёте»

12 Января 2023 • 21:16 Комментировать (1)
Бетис
0:0
Барселона
1-й тайм

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал отсутствие выигранных трофеев у каталонского клуба в последнее время.

«Это [победа в Суперкубке Испании] придало бы нам морального духа, уверенности и душевного спокойствия для продолжения работы. Мы будем соревноваться. У нас нет отсутствующих [игроков], мы в хорошей форме, но мы должны показать это на поле.

Я здесь, чтобы выигрывать титулы. Если в этом сезоне титулов не будет, вы меня прибьёте. Какое-то время мы не выигрывали ни одного титула, пришло время это сделать», - приводит слова Хави Marca.

Полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Бетисом» начнётся сегодня в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Хави Эрнандес Суперкубок Испании
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Vladik1993-25
12 Января 2023 в 22:15
Хави , я лично вас не прибью, продолжайте в том же духе, то есть без титулов!!!))
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