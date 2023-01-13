Фати: «Бетис» - хороший соперник»

Каталонская «Барселона» пробилась в финал испанского Суперкубка, команда переиграла в полуфинале турнира «Бетис», качественнее исполнив серию пенальти. Один из ударов «Барселоны» исполнил Ансу Фати, который сделал это с уверенностью и спокойствием ветерана. После матча молодой нападающий «Барселоны» прокомментировал успех клуба.

- Матч на самом деле был сложным, «Бетис» - хороший клуб. Но нам удалось вырвать победу в серии пенальти. И мы в финале, - цитирует слова Фати пресс-служба «Барселоны».

Напомним, что «Барселона» становилась победителем основанного в 1982 году турнира тринадцать раз, в последний раз это случилось в 2018 году. Победа в Суперкубке может стать первым трофеем Хави в качестве тренера «Барселоны».