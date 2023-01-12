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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» усилил интерес к Депаю

12 Января 2023 • 12:47 Комментировать (1)
Бетис
...
Барселона
Через 8 ч. 41 мин.

Мадридский «Атлетико» усилил свой интерес к нападающему «Барселоны» Мемфису Депаю. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «матрасники» сейчас проявляют большее желание подписать футболиста, чем клубы из Английской премьер-лиги.

Если верить источнику, руководство «Барселоны» в ближайшее время должно решить судьбу футболиста. Мемфис уже дал согласие на переход в «Атлетико», но многое зависит от переговоров между клубами.

Напомним, Депай через полгода может стать свободным агентом. Это значит, что «матрасники» рассчитывают получить нидерландца по скидке.

В этом сезоне на счету Мемфиса всего один гол в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Alex1972
12 Января 2023 в 12:51
Усилить можно только бабками... Дедки не прокатят... Хе-хе...
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