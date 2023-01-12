«Атлетико» усилил интерес к Депаю

Мадридский «Атлетико» усилил свой интерес к нападающему «Барселоны» Мемфису Депаю. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «матрасники» сейчас проявляют большее желание подписать футболиста, чем клубы из Английской премьер-лиги.

Если верить источнику, руководство «Барселоны» в ближайшее время должно решить судьбу футболиста. Мемфис уже дал согласие на переход в «Атлетико», но многое зависит от переговоров между клубами.

Напомним, Депай через полгода может стать свободным агентом. Это значит, что «матрасники» рассчитывают получить нидерландца по скидке.

В этом сезоне на счету Мемфиса всего один гол в чемпионате Испании.