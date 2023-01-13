«Барселона» лишь в серии пенальти обыграла «Бетис» и в финале встретится с «Реалом»

И во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании командам пришлось играть овертайм. «Бетис» и «Барселона» бились за выход в решающий поединок. В середине первого тайма Педри выскочил из-за спин защитников и открыл счет, но здесь был офсайд. Херман Песселья опасно бил головой, а спустя несколько минут Родри едва не замкнул прострел. На это каталонцы ответили контратакой, Усман Дембеле прошел опекуна и сыграл на Роберта Левандовски, а тот вторым ударом пробил голкипера. «Бетис» отыгрался под конец второго тайма, Луис Энрике в штрафной на замахе убрал защитника и вывел на удар Набиля Фекира. Тут же Левандовски забил снова, и еще раз вне игры. В самом начале овертайма Ансу Фати с лета с левого угла штрафной поразил дальнюю часть ворот. Севильцы быстро отыгрались, Луис Энрике пробил в Лоренцо Морона, который сориентировался и пяткой направил мяч мимо вратаря. В серии пенальти победила «Барселона», которая дальше сыграет с «Реалом».