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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» лишь в серии пенальти обыграла «Бетис» и в финале встретится с «Реалом»

13 Января 2023 • 00:50 Комментировать (2)
Бетис
2:2
Барселона
окончен после пенальти

И во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании командам пришлось играть овертайм. «Бетис» и «Барселона» бились за выход в решающий поединок. В середине первого тайма Педри выскочил из-за спин защитников и открыл счет, но здесь был офсайд. Херман Песселья опасно бил головой, а спустя несколько минут Родри едва не замкнул прострел. На это каталонцы ответили контратакой, Усман Дембеле прошел опекуна и сыграл на Роберта Левандовски, а тот вторым ударом пробил голкипера. «Бетис» отыгрался под конец второго тайма, Луис Энрике в штрафной на замахе убрал защитника и вывел на удар Набиля Фекира. Тут же Левандовски забил снова, и еще раз вне игры. В самом начале овертайма Ансу Фати с лета с левого угла штрафной поразил дальнюю часть ворот. Севильцы быстро отыгрались, Луис Энрике пробил в Лоренцо Морона, который сориентировался и пяткой направил мяч мимо вратаря. В серии пенальти победила «Барселона», которая дальше сыграет с «Реалом».

 

Протокол игры  
Бетис

2:2

(пен. 4:2)

Барселона
  40'Левандовски Роберт (0:1)
(1:1) Фекир Набиль77'  
  93'Фати Ансу (1:2)
(2:2) Морон Лоренцо101'  
Браво КлаудиоРуибаль Айтор 79' (Хуанми Мигель ( 79') Песселья ХерманЛуис ФелипеМиранда Хуан  92'Гидо Родригес  79' 86' (Гуардадо Андрес ( 86'  112'  118') Каналес Серхио 46' (Карвалью Вилльям ( 46') Энрике Луис  68'Фекир Набиль  48' 91' (Морон Лоренцо ( 91') Родри Родриго 79' (Сабали Юссуф ( 79') Иглесиас Борха 67' (Виллиан Жозе ( 67')
Запасные: Гонсалес ЭдгарМартин ДаниэльХоакин СанчесВиктор РуисАкуоку ПольСилва РуиМонтойя МартинКамараса Виктор
Тер Штеген Марк-АндреРоберто Серхи  61' 79' (Кристенсен Андреас ( 79') Араухо РональдКунде ЖюльАльба Жорди 79' (Алонсо Маркос ( 79') Гави 96' (Кесси Франк ( 96') Де Йонг Френки 63' (Торрес Ферран ( 63') ПедриРафинья Диас  73' 86' (Фати Ансу ( 86') Левандовски РобертДембеле Усман 63' (Бускетс Серхио ( 63')
Запасные: Бальде АлехандроДепай МемфисПенья ИньякиГарсия ЭрикТенас Арнау
12 января. Стадион "Международный стадион имени Короля Фахда" (Эр-Рияд).

 

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Бетис Барселона
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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pol-black
13 Января 2023 в 00:55
плохая оборона у Барсы, странная замена хорошо сегодня отыгравшего Дембеле, отменённые голы (но справедливо), это не помешало выиграть матч. Тер Штеген - умница! да и остальные очень хорошо отыграли. защитники могли бы сыграть получше. даже Торрес не испортил картину (ну, почти). смотрим в воскресенье классико!!!
Sergey999
13 Января 2023 в 00:52
Вот а айгуля боялась. Эль классико впереди, хромая Барселона против безразличного Реала))))
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