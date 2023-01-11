Хави: «Надёжная игра в защите необходима для завоевания трофеев»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал уверенную игру своей команды в защите в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

После 16 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» пропустили лишь шесть голов – лучший показатель в турнире. В преддверии полуфинала Суперкубка против «Бетиса» Хави отметил важность качественной игры в обороне: «Защита – ключевая зона для нас. Для завоевания трофеев крайне важно надёжно обороняться. Конечно, мы должны работать не только над защитой, но шесть пропущенных мячей в Ла Лиге – очень достойный показатель, который о многом говорит», – заявил специалист.

Матч «Барселоны» против «Бетиса» состоится 12 января в 22:00 по московскому времени.