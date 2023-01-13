Хави: «Мы заслужили место в финале»

Каталонская «Барселона» пробилась в финал испанского Суперкубка, команда переиграла в полуфинале турнира «Бетис», качественнее исполнив серию пенальти. Успех прокомментировал наставник «Барселоны» Хави Эрнандес, от которого ждут первого трофея у руля клуба:

- Прежде всего, я доволен, цель была выйти в финал, она достигнута. Жаль, что мы не смогли все решить еще в первом тайме, мы играли очень хорошо, а вот во втором тайме пришлось пострадать. В серии пенальти Марк-Андре выручил команду. Мы заслужили место в финале, с чем я и поздравляю игроков, - цитирует слова Хави пресс-служба каталонского гранда.