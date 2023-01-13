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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри: «Привет, кулесы, классная победа!»

13 Января 2023 • 05:00 Комментировать
Бетис
2:2
Барселона
окончен после пенальти

Каталонская «Барселона» пробилась в финал испанского Суперкубка, команда переиграла в полуфинале турнира «Бетис», качественнее исполнив серию пенальти. решающий гол «Барселоны» в серии послематчевых пенальти забил Педри, который поздравил фанатов каталонского суперклуба после матча, пообещав выложиться по максимуму и в финальной игре также.

- Привет, кулесы, отлично! Классная победа! Мы идем в финал и там дадим все, что можем, - цитирует слова Педри пресс-служба «Барселоны».

Напомним, что «Барселона» становилась победителем основанного в 1982 году турнира тринадцать раз, в последний раз это случилось в 2018 году. Победа в Суперкубке может стать первым трофеем Хави в качестве тренера «Барселоны». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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