Педри: «Привет, кулесы, классная победа!»

Каталонская «Барселона» пробилась в финал испанского Суперкубка, команда переиграла в полуфинале турнира «Бетис», качественнее исполнив серию пенальти. решающий гол «Барселоны» в серии послематчевых пенальти забил Педри, который поздравил фанатов каталонского суперклуба после матча, пообещав выложиться по максимуму и в финальной игре также.

- Привет, кулесы, отлично! Классная победа! Мы идем в финал и там дадим все, что можем, - цитирует слова Педри пресс-служба «Барселоны».

Напомним, что «Барселона» становилась победителем основанного в 1982 году турнира тринадцать раз, в последний раз это случилось в 2018 году. Победа в Суперкубке может стать первым трофеем Хави в качестве тренера «Барселоны».