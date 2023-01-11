«Барселона» планирует в ближайшее время продлить контракт Бальде

«Барселона» намерена ускорить работу над новым контрактом левого защитника Алехандро Бальде.

Соглашение 19-летнего футболиста истекает через полтора года, что привлекло к нему внимание со стороны других клубов. По данным Marca, чтобы не рисковать упустить восходящую звезду, руководство «сине-гранатовых» усиленно займётся решением вопроса нового договора. При благоприятном стечении обстоятельств сделка может быть оформлена до конца января.

Алехандро Бальде провёл 19 матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне во всех соревнованиях, записав на свой счёт три голевые передачи.