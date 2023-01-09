Ферран Торрес пропустит два или три матча из-за дисквалификации

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ферран Торрес наверняка пропустит ближайшие два или три матча своей команды в чемпионате Испании. По сведениям издания Mundo Deportivo, руководство Ла Лиги накажет футболиста «сине-гранатовых» за вчерашний инцидент в матче с мадридским «Атлетико».

Напомним, Торрес вместе с защитником «матрасников» Стефаном Савичем устроили стычку в компенсированное ко второму тайму время. Арбитр не оставил эпизод без внимания и удалил обоих футболистов.

Теперь Савичу и Торресу грозит дисквалификация от двух до трёх матчей. Для Феррана вчерашнее удаление в матче с «Атлетико» стало первым в карьере. Савич в последний раз получал красную в Ла Лиге в сезоне-2018/19.