Хави рассказал о важности Бускетса

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о важности опорного полузащитника Серхио Бускетса для команды.

«Для меня Бускетс — трансцендентный футболист. Он капитан, который всегда рядом с командой. С точки зрения футбола он является балансом коллектива с тех пор, как я пришёл сюда. Это невероятно важный игрок для меня», — заявил чемпион мира и Европы, чьи слова цитирует Marca.

Напомним, что контракт экс-капитана испанской сборной с «блауграной» действует до конца нынешнего сезона. По слухам, Серхио заинтересован в уходе из родного клуба, за который Бускетс выступает с 2008 года.