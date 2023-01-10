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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» рассматривает вариант с продажей Рафиньи обратно в АПЛ

10 Января 2023 • 12:40 Комментировать (2)
Бетис
...
Барселона
12.01 22:00

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас в обозримом будущем может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал в составе «Лидса». По информации от издания Sport, руководство «сине-гранатовых» в курсе о том, что клубы из туманного альбиона готовы заплатить за бразильца те же 58 миллионов евро, которые «Барселона» ранее выложила.

Хоть команда Хави Эрнандеса пока и не намерена продавать Рафинью, если бразилец не улучшит свою игру, руководство всерьёз может задуматься о продаже, учитывая большой спрос на игрока в АПЛ.

Напомним, перед переходом в «Барселону» у Рафиньи был вариант с «Челси», от которого вингер отказался. В этом сезоне на счету игрока два гола и два ассиста в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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Комментарии (2)
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pol-black
10 Января 2023 в 13:55
он неплох, но нужно ему побольше смелости при принятии решений. а вот от чернокожего француза неплохо было бы избавиться.
ARTUR
10 Января 2023 в 12:54
Чем скорее ,толку вообще от него ноль .
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