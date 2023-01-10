«Барселона» рассматривает вариант с продажей Рафиньи обратно в АПЛ

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас в обозримом будущем может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал в составе «Лидса». По информации от издания Sport, руководство «сине-гранатовых» в курсе о том, что клубы из туманного альбиона готовы заплатить за бразильца те же 58 миллионов евро, которые «Барселона» ранее выложила.

Хоть команда Хави Эрнандеса пока и не намерена продавать Рафинью, если бразилец не улучшит свою игру, руководство всерьёз может задуматься о продаже, учитывая большой спрос на игрока в АПЛ.

Напомним, перед переходом в «Барселону» у Рафиньи был вариант с «Челси», от которого вингер отказался. В этом сезоне на счету игрока два гола и два ассиста в чемпионате Испании.