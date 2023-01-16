«Бетис» усилился защитником из Бразилии

Успешно выступающий в последние годы испанский «Бетис» усиливает оборону - севильский клуб пригласил 21-летнего бразильского защитника Абнера, который покинул «Атлетико Паранаэнсе». Футболист обошелся клубу в пять миллионов евро, при этом он подписал с «Бетисом» шестилетний контракт - вплоть до июня 2029 года, уточняет пресс-служба «бетикос».

В настоящий момент «Бетис», в прошлом сезоне выигравший Кубок Испании, занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата Ла Лиги. В следующем, восемнадцатом туре чемпионата севильцы сразятся с «Эспаньолом», это случится 21 января.