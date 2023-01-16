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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» усилился защитником из Бразилии

16 Января 2023 • 06:06 Комментировать
Бетис
2:2
Барселона
окончен после пенальти

Успешно выступающий в последние годы испанский «Бетис» усиливает оборону - севильский клуб пригласил 21-летнего бразильского защитника Абнера, который покинул «Атлетико Паранаэнсе». Футболист обошелся клубу в пять миллионов евро, при этом он подписал с «Бетисом» шестилетний контракт - вплоть до июня 2029 года, уточняет пресс-служба «бетикос».

В настоящий момент «Бетис», в прошлом сезоне выигравший Кубок Испании, занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата Ла Лиги. В следующем, восемнадцатом туре чемпионата севильцы сразятся с «Эспаньолом», это случится 21 января. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Абнер
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