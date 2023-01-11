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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не получала предложений от «Атлетико» по Депаю

11 Января 2023 • 11:25 Комментировать
Бетис
...
Барселона
12.01 22:00

Каталонская «Барселона» ещё не получала предложений от мадридского «Атлетико» по трансферу нападающего Мемфиса Депая, у которого остаётся всего полгода по контракту с командой Хави Эрнандеса.

По информации от Mundo Deportivo, в «Барселоне» осведомлены об интересе «Атлетико» к Депаю, но мадридский клуб до сих пор не подкрепил свои намерения финансовым предложением.

Депай ранее был интересен ряду клубов из Английской премьер-лиги, в число которых также входила его бывшая команда «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, «красные дьяволы» сейчас больше склоняются к варианту с другим нидерландцем – Ваутом Вегхорстом, который должен прибыть на «Олд Траффорд» на правах аренды до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023
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