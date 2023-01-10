Эрик Гарсия пока не задумывается об уходе из «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия пока не задумывается об уходе. По информации от Mundo Deportivo, 22-летний испанец намерен продолжать бороться за место в основном составе команды Хави Эрнандеса.

Напомним, после восстановления Рональда Араухо ситуация с игровым временем Гарсии ухудшилась. Теперь уругваец играет в паре центральных защитников с Андреасом Кристенсеном, который получил много похвалы за выступления в последнем туре Ла Лиги против мадридского «Атлетико».

Гарсия летом 2021 года вернулся в «Барселону» из «Манчестер Сити». Напомним, Эрик является воспитанником академии каталонского клуба.