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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Если в этом сезоне трофеев не будет, вы меня убьёте»

11 Января 2023 • 18:25 Комментировать
Бетис
...
Барселона
12.01 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави выступил перед журналистами перед полуфиналом Суперкубка Испании против «Бетиса».

«Чтобы выиграть трофей, нам нужно выиграть два матча. Если мы это сделаем, то это добавит нам морального духа, уверенности и спокойствия на дальнейшую часть сезона. Если же мы проиграем, это станет разочарованием.

Я действительно хочу выиграть Суперкубок. У меня есть это желание. Я здесь, чтобы выигрывать трофей, и если в этом сезоне трофеев не будет, вы меня убьёте. Пришло время выигрывать титулы», - сказал Хави.

«Барселона» и «Бетис» начнут матч 12 января в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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