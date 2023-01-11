Хави высказался о будущем Депая в «Барселоне»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о будущем нападающего Мемфиса Депая в составе каталонского клуба.

«Мы не виделись, у нас нет новых данных. Я сказал на днях, что если никто не покинет команду, то я буду доволен. Я не видел никого из руководящего состава клуба. Если будут какие-то новости, они мне сообщат», — цитирует специалиста издание Marca.

Напомним, что Депай присоединился к составу испанского гранда летом прошлого года. В нынешнем сезоне на счету одного из лидеров нидерландской сборной всего четыре игры в рамках всех состязаний, забив один гол.