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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» рассматривает трансфер Тюрама

10 Января 2023 • 11:50 Комментировать
Бетис
...
Барселона
12.01 22:00

Каталонская «Барселона» летом может пополнить ряды нападающим мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусом Тюрамом, который через полгода станет свободным агентом. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» действительно рассматривают возможность трансфера.

Проблема лишь состоит в том, что Тюрама вполне могут забрать уже в зимнее трансферное окно за минимальную сумму компенсации. В последние дни ходили слухи об активном интересе к французу со стороны «Челси», который как раз ищет нового нападающего. Маркус ранее также был интересен миланскому «Интеру».

Сейчас Тюрам является вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги с 10 голами в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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