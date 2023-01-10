«Барселона» рассматривает трансфер Тюрама

Каталонская «Барселона» летом может пополнить ряды нападающим мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусом Тюрамом, который через полгода станет свободным агентом. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» действительно рассматривают возможность трансфера.

Проблема лишь состоит в том, что Тюрама вполне могут забрать уже в зимнее трансферное окно за минимальную сумму компенсации. В последние дни ходили слухи об активном интересе к французу со стороны «Челси», который как раз ищет нового нападающего. Маркус ранее также был интересен миланскому «Интеру».

Сейчас Тюрам является вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги с 10 голами в чемпионате.