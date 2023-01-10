«Барселона» близка к согласованию условий контракта с Мукоко

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко стал на шаг ближе к переходу в новую команду. Следующим летом 18-летний немец может оказаться в каталонской «Барселоне», которая не прочь заполучить его на правах свободного агента.

Если верить изданию Sport, нападающий очень близок к согласованию условий контракта с «сине-гранатовыми». Сейчас «Барселона» смотрится фаворитом на трансфер Мукоко, который пока не горит желанием продлевать соглашение с «Боруссией».

Напомним, основным нападающим «Барселоны» является Роберт Левандовски. Несмотря на это, Мукоко не против перебраться на «Камп Ноу».