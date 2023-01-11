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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави – о проведении Суперкубка в Саудовской Аравии: «Это бизнес, но мы профессионалы»

11 Января 2023 • 18:30 Комментировать
Бетис
...
Барселона
12.01 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что Суперкубок Испании разыгрывается в Саудовской Аравии.

Напомним, что в полуфинале Суперкубка соперником «Барселоны» будет «Бетис». Команды сыграют в четверг, 12 января.

«Да, это бизнес. Но мы профессионалы, мы приезжаем сюда на благо испанского футбола. Думаю, многие от этого выигрывают. Для более скромных команд это возможность заработать», - сказал Хави на пресс-конференции. 

Добавим, что первую путёвку в финал Суперкубка Испании в среду разыграют «Реал» и «Валенсия». Мадридский гранд является действующим обладателем этого трофея.

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Барселона Хави Эрнандес
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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