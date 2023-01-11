​Хави – о проведении Суперкубка в Саудовской Аравии: «Это бизнес, но мы профессионалы»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что Суперкубок Испании разыгрывается в Саудовской Аравии.

Напомним, что в полуфинале Суперкубка соперником «Барселоны» будет «Бетис». Команды сыграют в четверг, 12 января.

«Да, это бизнес. Но мы профессионалы, мы приезжаем сюда на благо испанского футбола. Думаю, многие от этого выигрывают. Для более скромных команд это возможность заработать», - сказал Хави на пресс-конференции.

Добавим, что первую путёвку в финал Суперкубка Испании в среду разыграют «Реал» и «Валенсия». Мадридский гранд является действующим обладателем этого трофея.