Бейли: «Идеальный старт матча»

В стартовом матче второго круга английского чемпионата «Астон Вилла» обыграла «Лидс», забив два мяча в ворота гостей - те смогли ответить лишь одним голом. Первый гол «вилланов» записал на свой счет Леон Бейли, это случилось уже на третьей минуте прошедшего матча. Он прокомментировал итоги игры:

- Для нас это было очень важно. Мы проявили командный дух. Приятно снова победить на домашнем стадионе. Первый гол получился очень кстати, это было идеальное начало матча. Мы вернули себе и фанатам победное чувство, и теперь, надеюсь, будем выступать стабильно, - цитирует слова Бейли Sky Sports.