Эмери: «Соперник не сдавался до конца матча»

В стартовом матче второго круга английского чемпионата «Астон Вилла» обыграла «Лидс», забив два мяча в ворота гостей - те смогли ответить лишь одним голом. Наставник «вилланов» Унаи Эмери прокомментировал итоги игры, он рад тому, что во второй половине встречи его команда смогла прибавить.

- Мы столкнулись с проблемами в первой половине игры, но во втором тайме сыграли лучше. Было трудно справляться с прессингом соперника. Нам надо больше контролировать игру и дольше владеть мячом. Очень важным был второй гол, он позволил вздохнуть чуть свободнее, хотя соперник не сдавался до самого конца матча, - цитирует слова Эмери BBC Sport.