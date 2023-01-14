Эшли Янг: «Все были исключительно хороши сегодня»

В стартовом матче второго круга английского чемпионата «Астон Вилла» обыграла «Лидс», забив два мяча в ворота гостей - те смогли ответить лишь одним голом. Защитник «Астон Виллы» Эшли Янг прокомментировал итоги прошедшей игры, он считает, что каждый игрок команды проявил себя с самой лучшей стороны, а особенно - Лайон Бэйли.

- Мы понимали, что будет сложно. Против «Лидса» всегда сложно. Все игроки, от кипера до форвардов, были исключительно хороши сегодня. Лайон вообще был исключительно великолепен. Мы получили очередные три очка, чему я очень рад, - цитирует слова Янга Sky Sports.