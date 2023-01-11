«Марсель» запросил 50 млн евро за Гендузи, в подписании игрока заинтересован клуб АПЛ

Французский «Марсель» намерен выручить солидную сумму от продажи полузащитника Маттео Гендузи.

Ранее стало известно, что в подписании 23-летнего француза заинтересована «Астон Вилла», готовая предложить порядка 25-30 млн евро. Согласно сведениям журналиста Бена Джейкобса, «Марсель» запрашивает за хавбека значительно больше – около 50 млн евро. В скором времени бирмингемцы могут улучшить предложение.

Маттео Гендузи стал игроком «Марселя» минувшим летом, перебравшись из лондонского «Арсенала» за 11 млн евро. Эксперты Transfermarkt оценивают текущую стоимость футболиста в 25 млн евро.